Pd: P. De Luca: "Da Napoli campagna ascolto, alternativa a destra" Il segretario regionale: "Su cultura e sicurezza la Meloni ha fallito"

Al via a Napoli nel complesso di Santa Chiara la due giorni del Partito democratico dedicato alla cultura. Una campagna d’ascolto con gruppi di lavoro alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein che domani concluderà con il suo intervento.

Oggi intanto ha parlato il segretario regionale Piero De Luca su cultura e sicurezza il governo Meloni ha fallito gettiamo le basi per costruire un programma alternativo.

"E' la prima di una serie di iniziative, che si svolgeranno anche in altre citta' e dedicate all'ascolto dei territori delle comunita', con l'obiettivo di lavorare alla costruzione di un programma alternativo a quello della destra".

De Luca, spiega cosi' la due giorni promossa dal partito, che parte da Napoli e che tocchera' altre citta' d'Italia. Un'alternativa al governo di cui "il Paese ha bisogno - sottolinea - perche' questa destra ha abbandonato l'Italia e soprattutto il Mezzogiorno. Partiamo dal confronto con le categorie e qui a Napoli discuteremo di cultura, di scuola, di formazione e di ricerca, temi centrali per il Pd. Su questi settori il governo sta tagliando, mentre noi dobbiamo andare in direzione opposta".

Dopo l'arrivo Elly Schlein, sono partiti i quattro tavoli tematici, incentrati su scuola, universita', territori e diritto a restare. La segretaria seguira' la discussione, che coinvolgera' le realta' del territorio, a partire dalle associazioni. Domani, invece, e' prevista la sessione plenaria, con le conclusioni affidate proprio alla Schlein.