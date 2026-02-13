Allerta meteo, domani chiusi cimiteri, parchi e impianti sportivi Le disposizioni del Comune di Napoli

A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 6 di domani, sabato 14 febbraio, fino alle ore 6 di domenica 15 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione.

"Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Sarà interdetto - comunicano da Palazzo San Giacomo - l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli".

Impianti sportivi chiusi a Napoli: ecco le disposizioni del Comune

"Saranno chiusi - chiariscono dal Comune - gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo-palestre A, B e C, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore".

