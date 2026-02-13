Napoli: studente di 17 anni sorpreso con un coltello, denunciato dalla polizia Il Prefetto: Controlli con il metal detector andranno avanti

Un giovane di 17 anni è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il 17enne aveva la lama all'interno di uno zaino. A far scattare l'allarme è stato un docente. Gli agenti sono intervenuti presso un Istituto Scolastico nel Centro Storico dove hanno trovato il coltello da cucina da una lunghezza complessiva di circa 32 centimetri. Intanto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato che i controlli con il metal detector andranno avanti senza. A Napoli le verifiche sono state già avviate nel mese di febbraio dello scorso anno. "Non possiamo permettere che strumenti di offesa entrino nelle aule scolastiche. La scuola deve restare un luogo di crescita, non di paura. Per questo la Prefettura ha già disposto mirati controlli negli istituti del capoluogo e dell'area metropolitana, anche attraverso l'utilizzo di metal detector, d'intesa con i dirigenti scolastici", dice il prefetto spiegando che i controlli sono finalizzati ad incrementare "la percezione della vicinanza delle istituzioni ad alunni, famiglie e personale scolastico".