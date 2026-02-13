Napoli, Vasto: non si ferma all'alt e aggredisce gli agenti: arrestato In manette un 18enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato un 18enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ed, altresì, denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione.

I falchi della squadra mobile, hanno notato due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato uno di essi, identificato poi per il 18enne, trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di 6 grammi circa; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che lo scooter su cui viaggiavano i due soggetti, era provento di furto denunciato lo scorso 9 febbraio.