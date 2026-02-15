La mamma del bimbo trapiantato, appello al Papa: "Chiedo aiuto a tutti" L'appello di Patrizia Mercolino in diretta a Domenica In

Patrizia Mercolino ha rivolto il suo accorato appello anche al Papa. In queste ore di angoscia e speranza la mamma del bimbo, trapiantato al cuore a dicembre con un organo risultato poi danneggiato, all'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto antepone la guarigione del figlio.

Intervenuta alla trasmissione Rai Domenica In ha ribadito il suo messaggio di speranza: "Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta voglia di riaverlo a casa. Cerco solo un cuoricino nuovo, certo non desidero che muoiano altri bambini ma spero che mi aiutino a trovarlo. Lo chiedo a tutti quelli che possono aiutarmi, mi appello anche al Papa, a tutti".

L'avvocato della famiglia, l'avvocato Petruzzi, ha invece letto un nuovo parere del Bambini Gesù di Roma precisando di aver chiesto un “terzo parere ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti”.

Mentre dall'ospedale è stato diffuso oggi il bollettino delle ore 12 sulle condizioni del piccolo paziente.