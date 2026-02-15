Bimbo trapiantato, l'ospedale: "Rimane in lista fino a nuova valutazione" Bollettino medico dell'ospedale

“Allo stato il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione". Così l'Azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende il Monaldi di Napoli.

Per il bimbo di due anni e mezzo che ha ricevuto un trapianto di cuore a dicembre, organo poi risultato danneggiato, il nosocomio ha istituto un bollettino medico che sarà diffuso con cadenza giornaliera, salvo diversa necessità.

Alle ore 14 di oggi le condizioni cliniche del piccolo paziente "si presentano stabili, in un quadro di grave criticità. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche".

"Si ritiene necessario ribadire che il Polo di Cardiochirurgia dell'Azienda dei Colli è da sempre in rete con le principali strutture mediche del Paese che si occupano della materia. La Direzione, nel ribadire il proprio impegno ad assicurare trasparenza e collaborazione con le autorità ispettive e giudiziarie, garantisce ogni supporto necessario alle determinazioni clinico - terapeutiche ed assistenziali assunte dai medici curanti nell'esclusivo interesse del paziente".