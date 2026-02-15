Juve Stabia ribaltata dal Monza: vespe ko (2-1) all'U-Power Stadium

La Juve Stabia firma il vantaggio al secondo minuto con Mosti e chiude avanti all'intervallo, ma viene ribaltata nella ripresa dal Monza. Finale di 2-1 all'U-Power Stadium con il pari siglato da Hernani al minuto 51 e con la rete del sorpasso realizzata da Petagna al 64'. Vespe ko dopo 9 risultati utili consecutivi, ma sempre in controllo in chiave salvezza e con il +6 sulla prima delle escluse dalla zona playoff.
Il tabellino
Serie B
Venticinquesima Giornata
Monza-Juve Stabia 2-1
Marcatori: 2’ pt Mosti (J), 6’ st Hernani (M), 19’ st Petagna (M)
Monza (3-4-1-2): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni (21’ st Lucchesi); Ciurria 6 (21’ st Bakoune), Pessina, Obiang, Azzi; Alvarez (16’ st Petagna), Hernani (34’ st Colombo); Cutrone (34’ st Mota). All. Bianco. A disp. K. Balde, Brorsson, Capolupo, Caso, Colpani, Delli Carri, Pizzignacco
J. Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni (34’ st Ricciardi), Zeroli 6 (21’ st Dos Santos), Leone, Correia, Cacciamani; Mosti (21’ st Maistro); Okoro (13’ st Gabrielloni). All. Abate. A disp. Boer, Burnete, Ciammaglichella, Kassam, Mannini, Signorini, Torrasi
Arbitro: Turrini
Assistenti: Fontani e Votta
Quarto ufficiale: Drigo
VAR e AVAR: Cosso e Guida