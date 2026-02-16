Design dell'acqua: così sì ridisegna il benessere Seminario per ripensare alle infrastrutture, con innovazione e visioni future

L'ordine degli architetti PPC di Napoli e Provincia ospita, martedì 17 febbraio 2026, il seminario formativo “Design dell’acqua. Benessere, tecnologie e nuove opportunità”, in programma presso la sede di via Brin 55 e riconosciuto con 4 Crediti Formativi Professionali.

Un pomeriggio che intreccia architettura, design, tecnologia, igiene e illuminotecnica in una narrazione contemporanea sul ruolo dell’acqua come materiale progettuale e come infrastruttura culturale del benessere.

L’acqua come materia prima del progetto: architettura fluida che diventa soglia emotiva. Su questo asse concettuale si muove il seminario “Design dell’Acqua. Benessere, tecnologie e nuove opportunità”. Un incontro che non si limita a formare, ma ambisce a ridefinire l’immaginario contemporaneo del benessere progettato, connettendo tradizione, innovazione e visioni future.

Relatori del seminario

Enrico Sodano, storyteller e visual strategist, Pasquale Sabatino, Isobit srl, Antonella Venezia, Presidente ADI Campania, Veronica Abbate, Lighting Designer,Marco Guida, Università Federico II, Emilio Della Penna, esperto in finanza agevolata, Michele Coppola, consorzio Facitaly. Modera Salvatore Cozzolino, dell'Università Vanvitelli.

L’acqua come infrastruttura culturale

Dai bacini rituali del Mediterraneo alla sapienza termale dell’antichità, fino al disegno modernista di Giò Ponti e all’ingegneria modulare di Piscine Castiglione: la storia dell’acqua come infrastruttura è una linea continua di estetica e tecnica.

Tra gli interventi “L’arte di vestire l’acqua” racconta questa metamorfosi: la piscina non più come dispositivo tecnico, ma come ecosistema emotivo, una geometria abitabile che genera atmosfere, percezioni, esperienze.

Geometrie liquide: orizzontale, sospesa, verticale. Il percorso si articola attraverso tre interpretazioni progettuali.

Orizzontale: la piscina come paesaggio. Una distesa che dialoga con cielo e architettura, in cui luce, riflesso e materia costruiscono un orizzonte privato.

Sospesa: le nuove icone urbane, vasche trasparenti, rooftop, volumi in sottilissimo equilibrio strutturale. Una poetica che vive tra gravità e leggerezza nell’interpretazione di Giò Ponti.

Verticale: la profondità come narrazione nell’esperimento di Emanuele Boaretto. Pozzi, vasche tecniche, ambienti immersivi in cui ingegneria, microclima e sicurezza diventano un linguaggio nuovo.

In tutte le applicazioni Piscine Castiglione, leader mondiale per la realizzazione di piscine orizzontali private, nel campo della hotellerie e del wellness, ma anche delle vasche termali e delle piscine olimpioniche, utilizzando sempre Myrtha®: una specifica linea di produzione e innovazione tecnologica. Il seminario percorre l’evoluzione del rapporto tra progetto e acqua: dalle vasche rituali antiche alle terme romane, fino alla stagione di Giò Ponti e alle innovazioni ingegneristiche dell’azienda Piscine Castiglione, presente stabilmente a Napoli grazie al dealer ufficiale Isobit Srl, con lo showroom inaugurato nel 2025 in Piazza D’Annunzio a Fuorigrotta.

Salubrità delle acque. Igiene, tecnologia, prevenzione

Il contributo del Marco Guida (Università Federico II) restituisce al progetto la sua dimensione meno visibile, ma decisiva: la qualità dell’acqua e le implicazioni igienico-sanitarie. ontaminazioni, protocolli, automazioni intelligenti, programmi di manutenzione: un universo tecnico che diventa garanzia di benessere e di sicurezza.

La luce come architettura dell’emozione

Il contributo della Presidente di Adi Campania Antonella Venezia e della Lighting Designer Veronica Abbate, esplora il ruolo del Design nell’”Arte di vestire l’acqua” e quello della luce nel generare atmosfera e percezione negli ambienti wellness unendo esperienza psicologica, comfort e identità degli spazi.

Reti d’impresa: qualità, cantieri, processi

Il consorzio Facitaly e Isobit srl introducono la rete d’impresa come elemento strategico per: coordinare le professionalità, integrare servizi tecnici e ingegneristici, qualificare i cantieri, ridurre errori, tempi e costi di gestione.

Un modello di Global Service che ridefinisce gli standard del settore: un’unico partner, più valore. La logica del Global Service viene presentata come piattaforma integrata capace di unire realizzazioni, manutenzioni, controlli e personalizzazioni, con un approccio che interessa gestori, strutture ricettive, centri sportivi e progettisti.

Finanza agevolata: gli strumenti per strutture sportive e wellness

Emilio Della Penna illustra incentivi, fondi e opportunità economiche oggi disponibili per impianti sportivi, spa e centri benessere, strutture ricettive e hospitality, progetti di rigenerazione del territorio.

Una leva strategica per trasformare idee e progetti in investimenti sostenibili. Un’opportunità per i progettisti. Il seminario offre agli architetti strumenti concreti per operare nei settori: rooftop e infrastrutture sospese, hospitality e wellness design, rigenerazione urbana, domotica e tecnologie integrate, gestione avanzata degli impianti e protocolli Haccp.