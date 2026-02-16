Rissa tra ragazzini nel locale: minorenne tenta di accoltellare rivale Al McDonald's di Fuorigrotta, poco dopo la mezzanotte

Poteva trasformarsi nell'ennesima tragedia della "movida" violenta, ma per fortuna si è conclusa solo con tanta paura e un giubbino squarciato. È il bilancio di una rissa tra giovanissimi scoppiata nella notte all'interno del McDonald’s di Fuorigrotta, a Napoli.

L'episodio è avvenuto circa mezz'ora dopo la mezzanotte, quando il locale era ancora frequentato da molti ragazzi. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, un gruppo di minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, ha iniziato a darsele di santa ragione sotto gli occhi terrorizzati dei presenti.

Un fendente a vuoto: salvato dal giubbino

Il momento di massima tensione si è toccato quando uno dei contendenti ha estratto un coltello, scagliandosi contro un rivale con l'intento di colpirlo. Il fendente non ha raggiunto la carne solo per pura coincidenza: la lama ha infatti lacerato il giubbino della vittima designata senza però causare ferite.

Dopo il tentato colpo, il gruppo si è dileguato rapidamente, lasciando dietro di sé il caos e lo shock dei clienti del fast food. Al momento non risultano feriti medicati negli ospedali della zona, ma il rischio corso è stato altissimo.

Indagini in corso: caccia ai responsabili

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza del locale e della zona circostante per identificare tutti i partecipanti alla rissa e, soprattutto, il giovane che ha impugnato l'arma bianca.

L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanile della periferia occidentale, a pochi passi dai centri nevralgici della vita notturna napoletana.