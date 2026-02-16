Rissa tra ragazzini nel locale: minorenne tenta di accoltellare rivale

Al McDonald's di Fuorigrotta, poco dopo la mezzanotte

rissa tra ragazzini nel locale minorenne tenta di accoltellare rivale
Napoli.  

Poteva trasformarsi nell'ennesima tragedia della "movida" violenta, ma per fortuna si è conclusa solo con tanta paura e un giubbino squarciato. È il bilancio di una rissa tra giovanissimi scoppiata nella notte all'interno del McDonald’s di Fuorigrotta, a Napoli.

L'episodio è avvenuto circa mezz'ora dopo la mezzanotte, quando il locale era ancora frequentato da molti ragazzi. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, un gruppo di minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, ha iniziato a darsele di santa ragione sotto gli occhi terrorizzati dei presenti.

Un fendente a vuoto: salvato dal giubbino

Il momento di massima tensione si è toccato quando uno dei contendenti ha estratto un coltello, scagliandosi contro un rivale con l'intento di colpirlo. Il fendente non ha raggiunto la carne solo per pura coincidenza: la lama ha infatti lacerato il giubbino della vittima designata senza però causare ferite.

Dopo il tentato colpo, il gruppo si è dileguato rapidamente, lasciando dietro di sé il caos e lo shock dei clienti del fast food. Al momento non risultano feriti medicati negli ospedali della zona, ma il rischio corso è stato altissimo.

Indagini in corso: caccia ai responsabili

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza del locale e della zona circostante per identificare tutti i partecipanti alla rissa e, soprattutto, il giovane che ha impugnato l'arma bianca.

L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanile della periferia occidentale, a pochi passi dai centri nevralgici della vita notturna napoletana.

