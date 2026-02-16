Napoli City Half Marathon 2026: disposizioni per viabilità cittadina e portuale Domenica 22 febbraio la manifestazione podistica internazionale

In occasione della manifestazione podistica internazionale "Coelmo Napoli City Half Marathon", prevista per domenica 22 febbraio 2026, il Comune di Napoli e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale hanno emesso due ordinanze per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara e regolare il traffico veicolare.

Limitazioni alla viabilità cittadina

Secondo l'ordinanza dirigenziale n. 76 del Comune di Napoli, il dispositivo di traffico prevede: Viale Kennedy: Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 22:00 di sabato 21 febbraio fino alle 12:30 di domenica 22 febbraio. Percorso di gara: Dalle ore 7:00 alle 12:30 di domenica sarà interdetta la circolazione lungo le principali direttrici interessate dagli atleti, tra cui via Giulio Cesare, via Fuorigrotta, Galleria Laziale, via Caracciolo, via Acton, via Colombo, via Nuova Marina e Corso Umberto I.

Servizi pubblici: Durante l’evento saranno sospese le fermate dei mezzi di linea, le aree taxi e le piste ciclabili lungo il percorso.

Chiusura dei varchi portuali

L’Autorità di Sistema Portuale, con l'ordinanza n. 13/2026, ha disposto la chiusura dei principali punti di accesso al porto per evitare interferenze con il passaggio degli atleti su via Acton e via Nuova Marina: Orari e varchi interessati: Dalle ore 8:00 alle ore 11:00 di domenica 22 febbraio (e comunque fino al termine delle esigenze), rimarranno chiusi i varchi di Calata Beverello, Piazzale Immacolatella Vecchia, Pisacane e Sant'Erasmo.

Accessi alternativi: Durante la fascia di chiusura, l'unico punto di ingresso e uscita per i veicoli sarà il Varco Bausan.

Gestione Area Beverello: I veicoli diretti o provenienti dall'area Beverello dovranno utilizzare esclusivamente la corsia di emergenza tra Beverello e Angioino, presidiata e gestita a senso unico alternato.

