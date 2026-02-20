Beni confiscati: lunedì inaugurazione "Ostello della Cultura – Social Z Lab Home Ospiterà laboratori e corsi formativi

Il Comune di Napoli restituisce alla cittadinanza un bene confiscato alla criminalità organizzata in via II Traversa Divisione Siena. Un nuovo presidio di cittadinanza attiva e inclusione sociale apre le sue porte a Fuorigrotta. Lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10:30, si terrà l'inaugurazione ufficiale dell' " Ostello della Cultura – Social Z Lab Home ", in via II Traversa Divisione Siena, 16.

"L'immobile - spiegano da Palazzo San Giacomo -, sottratto alla criminalità organizzata, rinasce grazie a un progetto di riutilizzo sociale che lo trasforma in un centro nevralgico per i giovani e il territorio. All'evento parteciperà, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu".

La struttura, gestita in collaborazione con la Cooperativa Sociale Amira ospiterà: laboratori e corsi formativi per lo sviluppo di nuove competenze; aule studio e spazi di co-working per favorire l’aggregazione giovanile; Percorsi dedicati alle giovani donne, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia e l’inclusione.

