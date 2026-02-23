Forcella, ripulita dai rifiuti la storica zona della "Ruota degli esposti" La task force municipale per contrastare il degrado

Un’operazione di pulizia straordinaria nei pressi della basilica della Santissima Annunziata, nel quartiere Forcella, ha permesso di liberare dai rifiuti l’area antistante la Ruota degli Esposti. Il provvedimento annunciato dal Comune arriva dopo l'attivazione del "Tavolo permanente decoro urbano", struttura operativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Al lavoro il personale di Asia e di Napoli Servizi.

In particolare, la bonifica ha riguardato uno spazio delimitato da una recinzione in ferro e chiuso da un cancello, all’interno del quale erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi.

"L’intervento ha consentito non solo di ripulire un luogo storico e altamente simbolico della città, ma anche di restituirgli il decoro che merita - fanno sapere da Palazzo San Giacomo -. Le attività della task force per il decoro urbano, coordinata da Ciro Turiello, proseguiranno nei prossimi giorni con nuovi interventi in altre zone della città, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici".

