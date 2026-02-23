Uil Scuola Campania, c'è la nuova sede nel cuore di Napoli Inaugurazione giovedì con Bombardieri

Giovedì 26 febbraio alle ore 12.00, presso Piazzale Immacolatella Nuova 5, all’interno del Porto di Napoli, si terrà l’inaugurazione della nuova sede della UIL Scuola Campania, che da questa data si trasferisce ufficialmente nello stesso edificio che ospita già la segreteria confederale della UIL Campania.



Un passaggio di grande rilievo organizzativo e politico, che rafforza in modo concreto l’integrazione tra categoria e Confederazione, consolidando un modello sindacale fondato su collaborazione, unità e visione comune.



All’iniziativa interverranno la Segretaria Generale UIL Scuola Napoli e Campania Roberta Vannini, il Segretario Generale UIL Campania Giovanni Sgambati, il Segretario Generale UIL Scuola Giuseppe D’Aprile e il Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri.



«Con grande entusiasmo e profonda emozione – dichiara Roberta Vannini – viviamo questo momento come una tappa significativa del nostro percorso. Il trasferimento nella sede confederale non rappresenta soltanto un cambio di indirizzo, ma una scelta strategica che rafforza la nostra identità e la nostra azione sul territorio».



La nuova collocazione consentirà di potenziare il coordinamento tra le strutture, migliorare i servizi di consulenza e assistenza rivolti a docenti, personale ATA, dirigenti scolastici e lavoratori precari, e rendere ancora più efficace la tutela dei diritti contrattuali e professionali.



«Entrare ogni giorno in questa nuova casa – prosegue Vannini – significa sentirsi parte, ancora più profondamente, della grande famiglia UIL: una comunità che mette al centro le persone, difende il lavoro e promuove partecipazione. In una fase complessa per il mondo della scuola e del pubblico impiego, la nostra risposta è unità, responsabilità e spirito di squadra».



L’inaugurazione rappresenta dunque non solo un momento simbolico, ma l’avvio di una nuova fase di impegno e presenza sul territorio campano, nel solco dei valori che da sempre contraddistinguono l’azione della UIL.