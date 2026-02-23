Napoli già in campo per il Verona. E si rivede De Bruyne Il belga è tornato a Castelvolturno dopo 4 mesi

Dopo la partita della New Balance Arena, il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del prossimo match contro l'Hellas Verona, in programma sabato alle 18:00 al Bentegodi.

Gli azzurri – si legge nel report del club - hanno svolto una seduta mattutina. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno effettuato un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione metabolica.

Kevin De Bruyne è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire e completare il suo percorso di lavoro.Il belga era tornato a Napoli nella giornata di ieri; dopo l'infortunio contro l'Inter e l'intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a ripartire per il ritorno in campo.

I tempi però non sono ancora certi: presumibilmente potrebbe trascorrere ancora un mesetto per averlo nuovamente a disposizione di Conte.