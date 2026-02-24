BMT 2026, Santanchè inaugura la 29ª edizione alla Mostra d’Oltremare Dal 12 al 14 marzo a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo

Sarà la ministra del Turismo Daniela Santanchè ad inaugurare la 29ª edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, fino a sabato 14 marzo.

Al taglio del nastro della principale borsa turistica del Sud Italia, organizzata da Progecta di Angioletto de Negri, parteciperanno il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il consigliere della ministra per i rapporti istituzionali Gianluca Caramanna, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessora comunale al Turismo Teresa Armato, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio.

Luxury, IA e America’s Cup 2027

La 29ª edizione si presenta come una piattaforma strategica capace di intercettare i nuovi trend del settore. Al centro il segmento Luxury Destination, il focus sulla rivoluzione dell’Intelligenza artificiale e lo sguardo già rivolto all’America’s Cup 2027, che vedrà le regate conclusive nel Golfo di Napoli.

Progecta rilancia inoltre l’area Napoli&Campania Luxury Destination, dedicata all’ospitalità di alta gamma, con l’obiettivo di attrarre turisti alto spendenti già nei prossimi mesi, in vista del grande evento velico internazionale.

Quattro workshop e buyer internazionali

Confermati i quattro workshop di prodotto dedicati a Incoming, Terme&Benessere e Vacanza Attiva, Incentive&Congressi e Turismo Sociale, che metteranno in contatto l’offerta italiana con buyer stranieri in arrivo da Europa, Stati Uniti e Regno Unito.

Il segmento Benessere&Activity registra una crescita significativa, con un orientamento sempre più marcato verso la montagna estiva, il trekking e le attività outdoor. Forte anche l’interesse nel comparto Leisure, con agende di incontri in continuo aggiornamento.

Per il comparto Mice saranno presenti aziende di primo piano come Bayer, Barilla, Lovable, Sperlari, CPE Italia, Dulevo International, Binda Italia, Seda Group e Newton, insieme ad altri operatori del business travel e degli eventi corporate.

Turismo in crescita e dati 2026

Il contesto è quello di un settore in espansione. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo, gennaio 2026 segna un incremento degli arrivi del +4,28% e delle presenze del +6,07% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le proiezioni indicano per il 2025 oltre 479 milioni di presenze, in aumento del 3% sul 2024, con previsioni di ulteriore crescita nel 2026.

Il successo di pubblico ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 viene letto come ulteriore segnale della forte attrattività internazionale dell’Italia.

BMT Innovation e formazione digitale

Tra le novità più rilevanti del 2026 nasce l’arena BMT Innovation, dedicata alla trasformazione digitale del turismo. L’Intelligenza artificiale diventa strumento centrale sia nella creazione del prodotto turistico sia nella sua commercializzazione.

I corsi di formazione, gratuiti per operatori e imprese, saranno curati da Zucchetti, per il comparto ricettivo, e da Accenture, per aziende e professionisti del travel. Un investimento sulla competenza, considerata leva decisiva per rendere competitivo il sistema turistico italiano.

L’Italia in vetrina e il mondo a Napoli

BMT metterà in vetrina l’intera offerta italiana, con un focus sulle regioni del Mezzogiorno, ma accoglierà anche enti e uffici del turismo internazionali. Confermata la presenza di Malta e Tunisia, il ritorno di Grecia e Antigua&Barbuda, e ancora Thailandia, Brasile, Cuba, Barbados, Colombia, Slovenia, Croazia, Oman, Qatar e la novità della Cina con un ampio stand e tour operator, tra cui la compagnia Air China.

La borsa partenopea si prepara così ad avviare il conto alla rovescia verso l’America’s Cup 2027, evento che porterà a Napoli decine di migliaia di visitatori e che già da BMT 2026 inizierà a strutturare l’offerta logistica, culturale ed enogastronomica per il grande appuntamento internazionale.