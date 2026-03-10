Inclusione sociale e lavoro: parte il progetto nel napoletano Verso strade nuove col Welfare nell’Ambito numero 17

È stato avviato nei giorni scorsi il progetto “Verso Strade Nuove col Welfare”, iniziativa che porterà alla realizzazione del Centro Territoriale di Inclusione (CTI) nell’Ambito N17, che comprende i Comuni di Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di 1.169.657,50 euro, destinato alla realizzazione delle attività del Centro Territoriale di Inclusione e al potenziamento dei servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa di persone con disabilità, cittadini con bisogni educativi speciali e famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità sociale ed economica, attraverso la creazione di un sistema integrato di servizi e opportunità sul territorio.

Le attività saranno realizzate grazie alla collaborazione tra diversi soggetti del territorio: Una Città Che… APS, Esculapio Cooperativa Sociale, Centro Studi Politeia s.r.l. e Qualifica Group Formazione e Lavoro Impresa Sociale, in sinergia con l’Azienda Speciale Consortile Ambito N17.

Tra le iniziative previste rientrano laboratori educativi e creativi rivolti a minori con bisogni educativi speciali, tra cui il laboratorio CioccAUT, dedicato alla realizzazione di cioccolato e cioccolatini per ragazzi con disturbi dello spettro autistico o ADHD.

Il progetto prevede inoltre campi estivi gratuiti con vitto, attività di educativa territoriale e servizi di sostegno alla genitorialità, oltre a percorsi di formazione professionale e tirocini di inclusione sociale, finalizzati al reinserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.

Tra le azioni previste figurano anche percorsi formativi per Operatore per l’Infanzia, Operatore Socio-Assistenziale, informatica e lingua inglese, rivolti a giovani NEET, donne disoccupate e persone con fragilità sociale.

Un’altra componente significativa del progetto riguarda i tirocini di inclusione sociale, che comprenderanno percorsi nel settore della manutenzione del verde pubblico e in attività amministrative e segretariali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze professionali e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Elemento centrale dell’intervento sarà lo Sportello per l’Inclusione Sociale, che offrirà orientamento, consulenza e supporto alle famiglie per l’accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari presenti sul territorio.

Le attività progettuali avranno una durata complessiva di 36 mesi e si stima che, al termine del progetto, saranno oltre 400 i beneficiari coinvolti, tra minori, giovani, persone con disabilità e nuclei familiari in condizioni di fragilità.

Il progetto è coordinato dall’Azienda Speciale Consortile Ambito N17 e vede come Responsabile Unico del Procedimento la dottoressa Rosa Ianniciello.

L’avvio operativo è stato segnato dal primo tavolo di lavoro, svoltosi venerdì scorso, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ambito N17, Antimo Di Domenico, e del Direttore Generale, dottor Pietro Dragone, ai quali è stato rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nell’avvio del progetto.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli avvisi pubblici per la selezione dei destinatari delle diverse attività, tra cui laboratori educativi, corsi di formazione e tirocini di inclusione sociale e lavorativa.