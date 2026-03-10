Cia Campania, rinnovata la guida delle associazioni Giovani e imprenditoria femminile al centro della visione per l’agricoltura del futuro

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la sede regionale di CIA Campania in via Pavia, l’assemblea elettiva di AGIA – Associazione Giovani Agricoltori e Donne in Campo, due articolazioni fondamentali di CIA – Agricoltori Italiani impegnate nella rappresentanza delle nuove generazioni e dell’imprenditoria agricola femminile.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e di rinnovamento della governance associativa, in un contesto in cui l’agricoltura è chiamata a misurarsi con trasformazioni profonde, sfide ambientali e nuove prospettive di sviluppo per i territori rurali.

Ad aprire i lavori è stata la relazione della presidente uscente di AGIA Campania, Liana Agostinelli, che ha illustrato il documento programmatico nazionale redatto in occasione del venticinquesimo anniversario dell’associazione. Il testo traccia una visione prospettica sull’agricoltura dei prossimi quarant’anni, ponendo al centro la necessità di contrastare i processi di marginalizzazione economica e sociale che interessano le aree interne e di rafforzare il protagonismo delle giovani generazioni nella costruzione di nuovi modelli di sviluppo rurale.

Tra le priorità individuate emergono il potenziamento delle esperienze di agricoltura sociale, il consolidamento del dialogo tra sistema produttivo e mondo della formazione – attraverso percorsi di tirocinio e collaborazione con gli istituti agrari – e la valorizzazione del ruolo dell’associazionismo quale spazio di elaborazione collettiva capace di tradurre i bisogni del comparto agricolo in proposte strutturate per le istituzioni e la politica.

Al termine dell’assemblea è stato eletto Gianni Daniele, viticoltore della provincia di Salerno, nuovo presidente regionale di AGIA Campania.

Nel suo intervento, Daniele ha richiamato l’urgenza di rafforzare le strategie di valorizzazione del patrimonio agroalimentare nazionale, sottolineando l’importanza di politiche di comunicazione e marketing in grado di restituire piena dignità e riconoscibilità al valore delle produzioni agricole italiane e al lavoro quotidiano degli agricoltori. L’assemblea ha poi proceduto al rinnovo degli organismi di Donne in Campo Campania, confermando alla presidenza Jessica Malerba, rieletta per il secondo mandato. Nel suo intervento Malerba ha evidenziato come in Campania il 36% delle aziende agricole sia condotto da donne, un dato che testimonia il peso sempre più significativo dell’imprenditoria femminile nella trasformazione del settore primario.

Le imprese guidate da donne si distinguono infatti, sempre più spesso, per la loro capacità di interpretare l’agricoltura in chiave contemporanea e multifunzionale, coniugando produzione, sostenibilità ambientale, innovazione sociale e apertura al territorio.

Tra le linee di intervento illustrate figurano lo sviluppo di progetti di educazione alimentare nelle scuole, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza delle nuove generazioni sul valore del cibo e delle filiere agricole, e la promozione di un modello di agroturismo integrato, capace di superare approcci settoriali come enoturismo o oleoturismo per approdare a una visione più ampia e sistemica dell’offerta rurale, fondata sull’identità dei territori e sull’intreccio virtuoso delle diverse filiere produttive.

Nel corso dei lavori sono stati inoltre eletti i nuovi componenti dei comitati regionali delle due associazioni, chiamati a guidare nei prossimi anni un percorso associativo orientato all’innovazione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle energie più dinamiche dell’agricoltura campan