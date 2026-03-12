Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, evento a Madonna dell’Arco Dal 20 al 22 marzo a Sant’Anastasia tre giornate tra arte, scuole e cultura

Il World Water Day compie 34 anni. Indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare alla tutela della risorsa idrica disponibile nel mondo, la Giornata Mondiale dell’Acqua sceglie, per il 2026, il tema “Acqua e Parità di Genere”. L’accesso libero ed equo a questa vitale risorsa non è garantito in molte aree del mondo, dove sono soprattutto le donne a subire le conseguenze della scarsità idrica e dell’inadeguatezza dei servizi igienico-sanitari.

Anche quest’anno, Terre di Campania APS e il Museo Multimediale delle Acque Campane accolgono l’invito delle Nazioni Unite, organizzando tre giornate ricche di iniziative culturali dedicate all’acqua e rivolte a scuole e cittadinanza, presso la Sala Polifunzionale del Santuario della Madonna dell’Arco in Sant’Anastasia (NA).

Cuore del percorso culturale e didattico è l’installazione artistica “Le figlie dell’Acqua 2026 – Acqua d’Intorno”, a cura degli studenti dei licei artistici della Campania e del Molise, nell’ambito del concorso “Acqua d’Intorno 2026”, che si unisce all’ormai nota installazione “Gocce d’Acqua”, ideata da Giuseppe Ottaiano.

Venerdì 20 marzo, dalle 9:30 alle 13:00, alle scuole secondarie del territorio e alla cittadinanza sarà dedicata una giornata all’insegna della conoscenza, del confronto e della consapevolezza, in uno spazio dinamico di incontro e dialogo. Il gruppo Yakamoz dell’IIS “Bruno Munari” Liceo Musicale di Acerra, accoglierà gli ospiti e introdurrà i saluti istituzionali, con gli interventi di Maddalena Venuso, Presidente APS Terre di Campania, di Padre Gianpaolo Pagano O.P, Priore del Santuario delle Madonna dell’Arco e di Carmine Esposito, Sindaco di Sant’Anastasia. Seguirà l’incontro con Francesco Sena, skipper e content creator e il suo “Racconto storie di mare”, un dialogo su libertà, rispetto del Pianeta e responsabilità. Prevista alle 10:30 la premiazione dei vincitori del concorso “Acqua d’Intorno 2026”.

Fino alle 13:30, la visita libera all’installazione artistica, un laboratorio artistico ed una rete di Acqua Agorà e Active Points, spazio di ascolto e confronto diretto con ricercatori, tecnici ed esperti, occasione di approfondimento su temi di scienza, umanesimo e cittadinanza, tenuti assieme dal motivo dell’acqua.

Nella stessa giornata, alle ore 18:00, la Sala Polifunzionale del Santuario ospiterà la presentazione del volume “Il Dono dell’Acqua”, opera collettiva per i tipi di Zora Edizioni, che raccoglie i contributi di voci diverse del territorio sul valore dell’acqua. Si tratta di una raccolta antologica i cui testi talvolta vestono l’abito di pensieri in libertà, talaltra di riflessione fra il filosofico e lo speculativo, o ancora danno forma scritta a ricordi, esperienze, incontri avvenuti nel segno dell’acqua e delle sue infinite, evocative rappresentazioni.

Sabato 21 marzo, dalle 16:00 alle 20:00, l’incontro con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Pomigliano D’Arco e i ragazzi della Parrocchia del Santuario della Madonna dell’Arco. Ingresso aperto al pubblico per la visita all’installazione artistica “Gocce d’Acqua”, accessibile anche domenica 22 marzo dalle 10:00 alle 13:00, data ufficiale della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026.

Tutti i dettagli dell’evento su https://www.goccedacqua.eu/world-water-day-2026/