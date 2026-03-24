Ripascimento degli arenili da Casamicciola Terme a Lacco Ameno Incontro a Palazzo di Governo convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari

Nel pomeriggio, al Palazzo di Governo, si è svolta la riunione, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un aggiornamento sulle attività di riparazione dei cavi di alta tensione della rete Terna e sugli interventi di ripascimento degli arenili nel tratto costiero compreso tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno. In tale area, a seguito delle mareggiate dello scorso febbraio, alcune condotte sono affiorate risultando visibili. La società Terna ha riferito che le verifiche effettuate nelle scorse ore dai sommozzatori hanno confermato l’efficacia degli interventi provvisori di messa in sicurezza dei cavi sottomarini e prossimamente avranno inizio gli interventi di riparazione definitiva.

Continua il monitoraggio della Prefettura

Per quanto riguarda il ripascimento dell’arenile di Casamicciola Terme, i materiali necessari alle operazioni sono attualmente in fase di trasferimento verso il sito interessato. La società incaricata dell’esecuzione dei lavori ha già chiesto alle Autorità competenti l’interdizione temporanea delle aree coinvolte fino al prossimo 10 aprile. La Prefettura continua a monitorare con attenzione la situazione.