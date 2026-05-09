Napoli: blitz anti droga nella sanità da parte dei carabinieri Due giovanissimi incensurati nei guai

Hanno 18 e 16 anni sono incensurati e dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Siamo nel rione Sanità del quartiere napoletano Stella e i carabinieri della locale stazione sono impegnati in un servizio notturno antidroga. L’irruzione avviene in un appartamento al piano terra del civico 108 di via Sanità. All’interno i due giovani che non hanno alcuna possibilità di fuggire.

Parte la perquisizione e vengono rinvenuti e sequestrati 50 involucri di hashish per un peso complessivo di 120 grammi. Trovati anche un bilancino di precisone, un coltellino sporco di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il 18enne è stato arrestato e trasferito nella sua abitazione in zona piazza Cavour in attesa di giudizio mentre il 16enne è stato denunciato.