IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il 7,5 politico Il voto alla stagione degli azzurri

Non può capitarci di peggio che entrare nella folta platea di quelli a cui vengono assegnate le palette - con numeri da 1 a 10 (le mezze misure sono previste) - per dare un voto alla stagione del Napoli. Gianluca Gifuni, nella trasmissione "Il bello del calcio" di qualche giorno fa, ha assegnato agli azzurri un bel 7,5.

Niente di strano, per quanto io sia totalmente in disaccordo. Tuttavia, rileggendo le sue dichiarazioni, le stesse appaiono piene zeppe di critiche feroci, per la verità non tutte dedicate solo ad Antonio Conte e al suo staff. Deve essere cambiato qualcosa da quando andavo a scuola io: allora c'era solo il 6 politico.