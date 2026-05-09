Napoli Scampia: Il traffico aereo illegale direzione carcere Carabinieri arrestano 31enne

I carabinieri della locale stazione arrivano nel parco privato “Le Rondini” a via Bakù. Questione di secondi. I due obiettivi non possono scappare.

I militari bloccano un 31enne che insieme a un altro uomo sta tentando di recuperare un drone. Il velivolo è rimasto incastrato su un terrazzo. Stava trasportando con un sistema a carrucola elettrica dotata di una bobina con filo di lenza 15 panetti di hashish per un totale di 778 grammi, un involucro con all’interno 32 grammi di cocaina e 195 euro.

Il drone viaggiava verosimilmente verso il vicino carcere. Il 31enne è stato arrestato mentre il complice 41enne è stato denunciato. Il fiat Fiorino sul quale viaggiavano i 2 è stato sequestrato per sospetta contraffazione del telaio. Il 31enne è stato trasferito in carcere.