Incidente stradale nella notte: auto contro muro, un morto e due feriti gravi Tragedia in via Settetermini: i giovani viaggiavano a bordo di una Panda

Un giovane di 24 anni ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto in via Settetermini, a Boscoreale. Altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

Dinamica dell'incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo tre giovani – tutti residenti a Torre Annunziata, di 24, 22 e 20 anni – si è schiantata contro un muro. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in seguito alla segnalazione del sinistro. Sul posto era già presente il personale del 118.

La vittima e i feriti

Giuseppe Vangone, 24 anni, è deceduto sul colpo. I due compagni sono stati trasportati in ospedale in prognosi riservata: il 22enne è ricoverato all'Ospedale del Mare, mentre il 20enne è stato trasferito al presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. La salma di Vangone è stata sequestrata e trasferita all'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.