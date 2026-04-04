Pasquetta e grigliate, rischio ustioni: i consigli di Vincenzo Comunale La campagna di sensibilizzazione dell'ospedale Cardarelli

Con l'arrivo dei tradizionali pic-nic di Pasqua e Pasquetta, l’Ospedale Cardarelli di Napoli scende in campo con una campagna di sensibilizzazione urgente. L’obiettivo è prevenire i gravissimi incidenti domestici legati all'accensione di barbecue e braci, che ogni anno registrano un picco drammatico durante le festività primaverili.

I numeri dell'emergenza: il 55% dei ricoveri è causato dall'alcol

I dati forniti dal nosocomio napoletano descrivono uno scenario preoccupante. Secondo gli specialisti, il 55% dei pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva Grandi Ustionati è vittima di incidenti provocati dall'uso improprio di alcol etilico. "È assolutamente sconsigliato usare l'alcol etilico per accendere i fuochi", spiegano i medici. "Non è solo il ritorno di fiamma a essere pericoloso: i vapori che si sprigionano attorno alle braci sono micidiali. L'indice di infiammabilità è altissimo e il contatto con tessuti sintetici, spesso indossati durante le scampagnate, può causare danni irreversibili".

La campagna social con Vincenzo Comunale

Per far sì che il messaggio raggiunga in modo efficace i più giovani, l'Azienda Ospedaliera ha scelto un testimonial d'eccezione: il comico Vincenzo Comunale. L'artista, già inserito da Forbes Italia tra gli under 30 più influenti nel settore entertainment, ha realizzato un video-appello diretto e senza giri di parole per i canali social dell'ospedale.

"A Pasquetta la gente si ustiona perché usa l'alcol per fare prima, ma è una stupidaggine", ammonisce Comunale nel video. "Non lo fate, vi fate male e finite al Cardarelli. L'ospedale mi ha chiesto di sensibilizzarvi: festeggiate in sicurezza".

Consigli per una grigliata sicura

Per evitare di trasformare una giornata di festa in tragedia, gli esperti consigliano di:

Evitare assolutamente l'alcol liquido (denaturato o alimentare).

Utilizzare esclusivamente accenditori solidi (i classici cubetti) o strumenti certificati.

Prestare attenzione ai vestiti indossati: le fibre sintetiche prendono fuoco istantaneamente a contatto con i vapori infiammabili.

Mantenere sempre una distanza di sicurezza dalle braci durante la fase di accensione.