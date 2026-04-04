Agguato in pieno giorno, 26enne gambizzato in auto: è in ospedale Si torna a sparare nell'area metropolitana di Napoli

Un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata ha aperto il fuoco contro un'automobile in Corso Italia 23 a Marano di Napoli. I fatti sono avvenuti questo pomeriggio, giorno della vigilia di Pasqua. Il bersaglio dell'agguato è un 26enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine, che è stato raggiunto da almeno un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano in Campania, dove non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli, allertati da una segnalazione per colpi d'arma da fuoco. I militari non hanno rinvenuto bossoli nell'area.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'episodio e accertarne la matrice, particolarmente inquietante dal momento che l'agguato a colpi di pistola è avvenuto in pieno giorno.