Pasqua, la lettera del Cardinale Battaglia: «La speranza vera è resistenza» Don Mimmo Battaglia: «La scommessa della Pasqua è credere che l’Amore sia una forza concreta»

Il Cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha rivolto i propri auguri di Pasqua ai fedeli attraverso una lunga lettera dal titolo «Abbiamo bisogno di te, Amore Risorto». Un riflessione profonda dell'Arcivescovo sulle storture del mondo attuale e sull'importanza di ritrovare la connessione con Dio nei momenti più cupi.

«Penso alla morte di tanti innocenti, alla precarietà di tante famiglie, penso alle guerre che divorano la terra e la rendono irriconoscibile, penso a questo mondo che sembra smarrire sempre più il senso dell’umano, inghiottito nei gorghi dell’odio e dell’indifferenza».

Card. Battaglia: «Non pensiamo ad un Dio spettatore»

Il Cardinale Battaglia invita i fedeli a porre in essere un'operazione semplice: sostituire la parola "Dio" con "Amore". «Quando le notizie parlano di guerre senza fine, di violenze che sembrano non avere limite, di fratelli che alzano la mano contro altri fratelli. Dire “Amore” in quei momenti ci impedisce di pensare a un Dio spettatore. Ci obbliga a cercarlo lì, dentro il fango, dentro le macerie, dentro le lacrime. Come presenza che non fugge, come luce ostinata che continua a brillare anche quando tutto sembra perduto».

Nella riflessione condotta dall'Arcivescovo emergono parole di speranza, intesa come resistenza e lotta mite. «È dentro questi scenari feriti, che siamo chiamati a una scelta. Non quella di chiudere gli occhi, non quella di fuggire, ma quella – più difficile e più vera – di tornare ai colori della primavera dello spirito. Tornare all’amicizia con Cristo. Tornare a quella relazione viva che non ci sottrae al mondo, ma ci restituisce al mondo con un cuore più capace di sperare. Perché la speranza, quella vera, non è evasione. È resistenza. È una forma di lotta mite e tenace che genera storia. È il seme nascosto di rivoluzioni silenziose, capaci di cambiare il volto delle cose senza fare rumore, ma cambiando tutto».

La Pasqua che augura don Mimmo Battaglia ai fedeli

La preghiera dell'Arcivescovo Battaglia si sofferma sulla forza della parola "Amore".

«Questa è la scommessa della Pasqua: credere che l’Amore non sia una parola fragile, ma una forza concreta, capace di attraversare la storia e di aprire varchi dove tutto sembra chiuso. Credere che l’Amore non sia sconfitto dalla morte, ma la attraversi e la trasformi. La Pasqua è questo rovesciamento inaudito. È il momento in cui l’impossibile entra nella storia senza chiedere permesso. Dove tutto sembrava finito, la vita ricomincia. Dove la violenza pensava di aver detto l’ultima parola, nasce un linguaggio nuovo. Dove la pietra sembrava definitiva, qualcosa la sposta».