"Vedi Napoli e poi mangia", gli appuntamenti per Pasqua e Pasquetta Una rassegna con 20 appuntamenti alla scoperta della storia e della cultura culinaria di Napoli

In occasione della Pasqua, torna, con la quarta edizione, “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. 20 appuntamenti con racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali e 6 concerti nelle chiese.

Un viaggio culinario nel capoluogo campano dal 26 marzo al 3 maggio.

La programmazione per Pasqua e Pasquetta

Domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile, alle 11:00, appuntamento nell’antica Chiesa San Francesco delle Monache, in via Santa Chiara 10. Domenica, l’antropologa Elisabetta Moro racconterà “Il Casatiello Il gusto pieno della Pasqua” e la degustazione sarà a cura della chef Alfonsina Ambrosi De Magistris.

Performance musicale: Fiorenza Calogero e Marcello Vitale in “Partenope, canto antico”. Sabato, “Migliaccio dolce. Il sapore sottile dell’infanzia” con Mariangela Bianco e la chef Bianca Ambrosi De Magistris. Performance musicale: Aurora Giglio e Vittorio Cataldi in “Chiammateme Clery!”

Le parole dell'Assessore Armato

Oggi, 4 aprile, presso il Circolo Canottieri Napoli, si è tenuto l'incontro “La graffa. L’ombelico della sirena” con Santa Di Salvo e Paolo Popoli e lo chef Mattia Postiglione.

L'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, si è soffermata sull'intento della rassegna. «Proponiamo una scoperta inedita dell'identità e dell’autenticità di Napoli attraverso i suoi sapori, in compagnia di giornalisti e chef. Come ci ha insegnato Marino Niola, che ci accompagna in questo viaggio dal primo anno, non c'è modo migliore di scoprire una città che assaggiarla».