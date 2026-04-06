Napoli, riparte il programma "Quartiere Pulito": ecco il calendario

Gli interventi nelle varie municipalità programmati dall'amministrazione

napoli riparte il programma quartiere pulito ecco il calendario
Napoli.  

Riparte Quartiere Pulito, dodicesima edizione dell’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi che prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Locale e le Municipalità.

Per assicurare il successo delle iniziative di miglioramento del decoro urbano, l'amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7:00 alle ore 12:00.
Interventi programmati per la prossima settimana.

Mercoledì 8 aprile:

Municipalità 3: via B. Tanucci; piazza G. B. Vico; via C. De Marco
Municipalità 8: via Fratelli Cervi.

Giovedì 9 aprile:

Municipalità 4: via Alessandro Volta; via Reggia di Portici
Municipalità 9: via Romolo e Remo

Venerdì 10 aprile:

Municipalità 5: via Pietro Castellino;
Municipalità 10: via Consalvo.

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