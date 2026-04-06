Napoli, riparte il programma "Quartiere Pulito": ecco il calendario Gli interventi nelle varie municipalità programmati dall'amministrazione

Riparte Quartiere Pulito, dodicesima edizione dell’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi che prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Locale e le Municipalità.

Per assicurare il successo delle iniziative di miglioramento del decoro urbano, l'amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Interventi programmati per la prossima settimana.

Mercoledì 8 aprile:

Municipalità 3: via B. Tanucci; piazza G. B. Vico; via C. De Marco

Municipalità 8: via Fratelli Cervi.

Giovedì 9 aprile:

Municipalità 4: via Alessandro Volta; via Reggia di Portici

Municipalità 9: via Romolo e Remo

Venerdì 10 aprile:

Municipalità 5: via Pietro Castellino;

Municipalità 10: via Consalvo.