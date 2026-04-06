Pasquetta sicura a Napoli, la Prefettura ha rafforzato i controlli sulle strade Dalla Domiziana alla Napoli-Salerno fino alla SS145 Sorrentina

Un piano di sicurezza articolato e rafforzato per garantire una Pasquetta tranquilla in tutta la provincia di Napoli. Su disposizione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Michele Di Bari, le forze dell'ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree ad alto afflusso di cittadini e turisti. Il piano ha interessato tutto il territorio dell'area metropolitana, per garantire una festività tranquilla.

Dispositivo interforze per la Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia

Tra gli eventi di maggiore richiamo della giornata figura la storica manifestazione della Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia, che ogni anno raduna migliaia di fedeli. Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni e la tutela dell'ordine pubblico, è stato predisposto un dispositivo interforze potenziato con il coinvolgimento della Polizia Metropolitana e delle polizie locali.

Controlli stradali intensificati: le tratte monitorate

Un focus specifico è stato riservato alla sicurezza stradale. Le pattuglie della Polizia Stradale sono state incrementate lungo le principali arterie viarie, con controlli mirati su statali e autostrade nelle zone a maggiore frequentazione. L'obiettivo dichiarato è prevenire condotte di guida pericolose, contrastare l'abuso di alcol e garantire il rispetto del Codice della strada.

Le tratte sotto stretta osservazione sono:

SS 74 SS 7 quater Domiziana A56 A3 Napoli-Pompei-Salerno SS 268, interessata dal tradizionale passaggio dei cosiddetti "battenti" SS 145 Sorrentina