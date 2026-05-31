Tifosi Bari comprano pagina giornale: "De Laurentiis vattene" La protesta dei tifosi finisce sulla carta stampata

Un gruppo di sostenitori del Bari ha acquistato uno spazio pubblicitario sulla Gazzetta del Mezzogiorno per lanciare un messaggio diretto alla famiglia De Laurentiis, proprietaria del club attraverso la Filmauro.

"De Laurentiis vattene da Bari" è lo slogan scelto per la pagina pubblicata sul quotidiano pugliese. Un messaggio netto, accompagnato da un secondo affondo: "Il Bari non è un tuo gioco, la città non ti appartiene".

L'iniziativa arriva al termine di una stagione che ha ulteriormente alimentato il malcontento della piazza nei confronti della società. Tra risultati sportivi deludenti e ambizioni ritenute disattese, il rapporto tra la tifoseria e la proprietà vive da tempo una fase di forte tensione.

A complicare il quadro c'è anche il confronto in corso tra il club e l'amministrazione comunale sul tema dello stadio San Nicola. Il Comune di Bari e la società sono infatti impegnati in un dialogo serrato legato alla documentazione necessaria per la Lega e all'utilizzo dell'impianto progettato da Renzo Piano.

Nei mesi scorsi il Bari, guidato da Luigi De Laurentiis, è stato l'unico soggetto a partecipare al bando per la gestione quinquennale dello stadio. Una circostanza che non ha però contribuito a rasserenare il clima attorno alla società.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha chiesto alla proprietà di chiarire programmi e prospettive future del club. Nei prossimi giorni è previsto un incontro che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per comprendere le intenzioni della famiglia De Laurentiis. Sul tavolo dovrebbero essere illustrati il nuovo piano sportivo e quello industriale, elementi attesi con particolare interesse da una tifoseria che reclama maggiore chiarezza e soprattutto risultati.

La protesta finita sulle pagine del quotidiano rappresenta l'ennesimo segnale di una frattura sempre più evidente tra la proprietà e una parte consistente dell'ambiente biancorosso. Adesso i tifosi attendono risposte concrete, mentre la società è chiamata a ricostruire un rapporto che appare ai minimi termini.