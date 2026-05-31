Donna denuncia violenza sessuale al Centro Direzionale: caccia all'aggressore La vittima è una 50enne. Il prefetto: "Episodio preoccupante: controlli rafforzati"

Una donna di circa 50 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella zona del Centro Direzionale di Napoli. L'episodio sarebbe avvenuto nelle scorse ore e ha immediatamente fatto scattare le indagini delle forze dell'ordine, impegnate nell'identificazione del presunto responsabile.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, residente in un quartiere del centro cittadino, sarebbe stata seguita da un giovane che avrebbe poi compiuto gli abusi. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, inducendo l'aggressore a fuggire prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è attualmente ricercato.

Sul grave episodio è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha assicurato il massimo impegno delle istituzioni nel seguire gli sviluppi dell'inchiesta.

"La Prefettura segue con la massima attenzione gli sviluppi delle attività investigative coordinate dall'autorità giudiziaria e condotte dalle forze dell'ordine", ha dichiarato il prefetto, sottolineando che fin dalle prime ore successive all'accaduto sono state attivate tutte le procedure previste per i casi di particolare allarme sociale.

Gli investigatori hanno acquisito le testimonianze disponibili, raccolto gli elementi utili alle indagini e avviato le ricerche del presunto autore. Contestualmente è stato disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell'area del Centro Direzionale e nelle zone limitrofe.

"Si tratta di un episodio che desta profonda preoccupazione e che impone la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte", ha aggiunto Di Bari. "Stiamo rafforzando i controlli nell'area interessata e nelle zone circostanti per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai cittadini".

Il prefetto ha inoltre espresso fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, impegnate senza sosta per individuare il responsabile e assicuralo alla giustizia, evidenziando come la collaborazione tra cittadini, investigatori e autorità giudiziaria rappresenti un elemento fondamentale per il buon esito delle indagini.

La Prefettura ha infine assicurato che continuerà a monitorare costantemente la situazione, garantendo il necessario coordinamento tra tutte le componenti del sistema di sicurezza territoriale.