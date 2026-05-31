Napoli, De Bruyne su Conte: "Felice che sia andato via". E sul futuro... Sfogo del belga dopo l'addio del tecnico con il club che ha puntato su Allegri per il futuro

"Sono felice che Conte sia andato via? Per me sì, non doveva restare": Kevin De Bruyne si è espresso così nelle scorse ore nel ritiro del Belgio verso il Mondiale. Nell'intervista rilasciata al portale Nieuwsblad.be ha anche rimarcato un dettaglio sul futuro, esclusivamente dal punto di vista individuale, verso l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, senza un riferimento diretto al nuovo tecnico: "Se rimarrò a Napoli? Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un confronto. Nello scorso anno erano state dette delle cose, 'giocheremo in un modo, faremo questo e quello', ma poco di quanto detto si è concretizzato e questo dispiace. Credo sia importante avere un colloquio su come giocheremo perché conta molto".

"Il miglior marcatore ha segnato dieci gol"

E su Conte ha aggiunto: "Adattarsi al suo gioco è stato difficile perché ha una visione diversa dalla mia. - ha sottolineato De Bruyne - Non ho mai giocato nel ruolo che prediligo. Ho dato tutto. Abbiamo giocato in modo molto difensivo. Se punti a vincere ogni gara con un solo gol di scarto e con il 5-4-1, proponi un certo calcio. Il miglior marcatore della squadra ha realizzato dieci gol".