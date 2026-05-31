Stefano Bollani in concerto a Napoli per il Maggio dei Monumenti: i dettagli Un concerto con ingresso libero a Rotonda Diaz per chiudere il Maggio dei Monumenti 2026

La 32esima edizione del Maggio dei Monumenti si concluderà queta sera con un concerto eslcusivo del pianista e compositore Stefano Bollani. L'artista si esibirà oggi, domenica 31 maggio alle ore 21.00 alla Rotonda Diaz: l'apertura dei cancelli è prevista alle ore 20.00 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un'edizione che ha confermato Napoli tra le grandi capitali mondiali per l'offerta culturale da proporre al pubblico e ai propri cittadini.

Maggio dei Monumenti: si conclure con Bollani in concerto

Un Maggio dei Monumenti che ha contato oltre duecento appuntamenti gratuiti in cartellone, ispirati al celebre verso di Matilde Serao “Ebbra di luce, folle di colori". Migliaia i visitatori, tra cittadini e turisti, che hanno partecipato alle iniziative, che continueranno fino al 2 giugno in tutte le Municipalità.

Mostre diffuse, visite guidate alla scoperta del territorio, laboratori e workshop per adulti e bambini, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, performance di danza e tanta musica: una serie di appuntamenti volti a esplorare le sfumature cromatiche dell’identità partenopea.

Il culmine ideale della manifestazione, quindi, è affidato a un concerto di elevata qualità, inserito nel progetto “Napoli Città della Musica”, con Stefano Bollani. Sul palco, come ospiti, si esibiscono Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe, invitati a tradurre in musica l’immagine di Napoli come città plurale, stratificata e in continuo divenire, che ancora oggi mantiene intatta la sua capacità di reinventarsi.