Piscina di Secondigliano, 4 milioni per la rinascita: oggi il sopralluogo Manfredi: «L'obiettivo è trasformare questo spazio in un punto di riferimento per sport e ragazzi»

Verso una nuova vita per la piscina di Corso Secondigliano. Un impianto sportivo di centrale importanza per il territorio, chiuso dal 2022, ma finalmente al centro di un progetto di riqualificazione e rilancio realizzato in collaborazione con il Governo.

4 milioni per far ripartire le attività sportive in questa struttura e restituire la piscina di Secondigliano ai cittadini. Un progetto definito insieme al commissario e con Sport e Salute, con l'obiettivo di ultimare i lavori entro il 2027 per poi affidare la gestione alla Federazione Italiana del Nuoto.

Le parole di Gaetano Manfredi sulla piscina di Secondigliano

Si è tenuto quest'oggi il sopralluogo presso la struttura, dove prenderà poi forma un percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo polo sportivo del quartiere. Attraverso i propri canali social, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha illustrato il progetto e gli interventi che verranno fatti.

«Dalla messa in sicurezza strutturale al rifacimento completo degli impianti, fino all’efficientamento energetico: un progetto concreto per trasformare questo spazio in un punto di riferimento per lo sport e i giovani. Rigenerare significa dare opportunità. E noi siamo già al lavoro».

Il rilancio di Secondigliano attraverso lo sport e le infrastrutture

L’intervento, del valore complessivo di €4 milioni e 250mila euro, è cofinanziato per 3 milioni dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2024”, e per € 1 milione e 250mila euro dal Comune di Napoli, attraverso la devoluzione di mutui non più utilizzati.

L’opera è parte del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato dal Consiglio dei Ministri, che coinvolge aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, tra cui il quartiere Scampia–Secondigliano.

Manfredi: «Un grande intervento di riqualificazione»

Il Sindaco di Napoli ha sottolineato anche l'importanza dell'impianto per il territorio. «Una struttura oggi segnata dal tempo e dal degrado, ma al centro di un grande intervento di riqualificazione, realizzato in collaborazione con il Governo. Parliamo di un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro, già finanziato, per restituire alla città un impianto moderno, sicuro ed efficiente».