Terremoto Campi Flegrei: nuova scossa magnitudo 3.4 avvertita a Napoli Una scossa alle ore 16:48 di oggi con epicentro nei pressi della Solfatara

Una nuova scossa avvertita dalla popolazione a Napoli alle ore 16:48 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile. Un terremoto di magnitudo Md 3.4 nella zona Campi Flegrei con epicentro in via Suolo San Gennaro, nei pressi della Solfatara.

Il terremoto, localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), si è verificato a 900 metri di profondità ed è stato percepito dalla popolazione fino alle zone di Pozzuoli, Fuorigrotta, Marano, Pianura, Arenella, Quarto. Si è trattato di una serie di scosse ripetute e ravvicinate.

Seconda scossa della giornata

Il terremoto delle 16:48 di oggi si aggiunge alla già avvertita scossa delle 14:48 di magnitudo Md 2.2. Entrambi i sismi, con epicentro in zona Campi Flegrei, sono stati percepiti chiaramente dai comuni dell'area flegrea e non solo.

L'evento sismico rientra nell'attività bradisismica che con frequenza interessa la zona.