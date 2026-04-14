Guasto sulla rete, alla stazione di Napoli è caos: ritardi anche fino a 3 ore Salvini: conto che i problemi si risolvano presto. Mattinata infernale per turisti e pendolari

Un guasto tecnico sulla linea Alta Velocità tra Napoli e Roma ha paralizzato questa mattina la circolazione ferroviaria, provocando cancellazioni a catena e ritardi fino a tre ore su tutto il corridoio che collega il capoluogo campano alla capitale e alle principali destinazioni del Nord Italia.

Il problema si è verificato alle 6 di questa mattina nei pressi di Napoli. Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, i tecnici sono rimasti al lavoro per diverse ore per individuare e risolvere il guasto, che ha coinvolto complessivamente 26 treni Alta Velocità e InterCity.

Caos alla stazione centrale di Napoli

La situazione più critica si è registrata alla stazione centrale di Napoli, dove si sono formate lunghe file alle biglietterie e agli sportelli di assistenza clienti. Numerosi viaggiatori sono rimasti in attesa di aggiornamenti, dando vita a momenti di tensione con discussioni accese tra i passeggeri e il personale di Trenitalia e Italo impegnato a raccogliere informazioni da fornire al pubblico. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori.

Anche alla stazione Termini di Roma il quadro non era migliore: i tabelloni segnalavano ritardi di due o tre ore per i convogli Alta Velocità e InterCity in partenza verso Nord, con almeno otto treni cancellati.

Salvini: "In contatto con l'ad dalle sei di mattina"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, raggiunto dai giornalisti al suo arrivo al Vinitaly di Verona, ha dichiarato di essere in contatto con l'amministratore delegato di RFI fin dall'alba. "Ci sono Alstom e i tecnici che ci stanno lavorando", ha detto Salvini, aggiungendo di contare su una risoluzione rapida del problema, resa più urgente anche dalle condizioni meteo avverse che si stanno abbattendo su diverse aree del Paese.