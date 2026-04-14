Castellammare di Stabia e la traversata delle sirene La gara riservata alle imbarcazioni di altura e sportboat

Sarà presentata domani mercoledì 15 aprile, alle ore 11, nella sala consiliare di palazzo Farnese, la seconda edizione della "Traversata delle Sirene", la gara promossa e sostenuta dalla città di Castellammare di Stabia, riservata alle imbarcazioni di altura e sportboat, in programma domenica 19 aprile con partenza prevista alle ore 11 dallo specchio d’acqua antistante il porto di Castellammare.

Come prima tappa la competizione doppierà lo scoglio di Rovigliano, per poi attraversare la Penisola Sorrentina e fare ritorno nel porto stabiese, regalando per il secondo anno consecutivo uno spettacolo unico in uno dei tratti più suggestivi del golfo di Napoli.

Anche quest’anno la regata, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare di Stabia, dall’associazione Porto Borbonico di Stabia e da Borgo Antico Stabia, godrà del patrocinio della Città di Castellammare di Stabia, della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, il comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, il capitano di fregata Andrea Pellegrino, e gli organizzatori della manifestazione. Confermato per il secondo anno consecutivo il Villaggio del Mare, che animerà la banchina Fontana con musica dal vivo, animazione e giochi per bambini.