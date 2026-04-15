Municipalità collinare: cumuli di rifiuti e ingombranti abbandonati Capodanno: "Nonostante le numerose segnalazioni permane lo stato di degrado"

Dopo che già in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di abbandono igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, ritorna sulla questione per segnalare, ancora una volta, la presenza, in tempi recenti, di diversi cumuli di rifiuti, a tutte le ore della giornata, specialmente nei pressi delle campane per la raccolta differenziata, che alimentano lo stato di degrado nel quale versa il popoloso quartiere del capoluogo partenopeo.

Purtroppo - denuncia Capodanno - diverse piazze e strade della municipalità collinare, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a dei veri e propri letamai, col risultato che non è difficile assistere a scene di degrado igienico-sanitario, che fanno non poco storcere il naso a quanti si trovino a passare lungo le arterie di volta in volta interessate. Certamente un pessimo biglietto da visita anche per quei turisti che sono tornati sulla collina per ammirare i beni artistici e ambientali presenti sul territorio.

Cumuli d'immondizia si possono sovente osservare anche dinanzi alle campane poste in piazza degli Artisti ma anche sul marciapiede di piazza Fuga, peraltro nei pressi della stazione superiore della funicolare Centrale, utilizzata quotidianamente da 28mila passeggeri, molti dei quali turisti - sottolinea Capodanno -. Sul marciapiede di via Solimena, nei pressi dell'incrocio con via Merliani stamani erano stati abbandonati diversi ingombranti tra i quali due materassi e alcune lastre di vetro. Ma sono solo alcune delle tante situazioni di degrado che si osservano in questi giorni.

Purtroppo - stigmatizza Capodanno -, con non poca irritazione constatiamo che, nonostante le numerose proteste legate alle inefficienze più volte manifestatesi nell'ambito della raccolta dei rifiuti di solidi urbani nell'area collinare della Città, non si osservano concreti segnali di miglioramento, con la messa in campo di valide iniziative tese alla soluzione definitiva del problema, molto sentito dai residenti, anche a ragione delle presumibili ripercussioni sul piano igienico-sanitario, specialmente con l'arrivo della bella stagione.

Capodanno ancora una volta sollecita l’intervento degli uffici preposti, che fanno capo all'assessore all'igiene urbana, Santagada, affinché indaghino sui motivi dei tanti disservizi più volte segnalati, comminando le sanzioni del caso ai trasgressori e eliminando i cumuli di spazzatura. Ma anche accertando e perseguendo eventuali responsabilità del degrado determinato dalla presenza di rifiuti, tra i quali molti imballaggi di cartone e numerosi ingombranti, abbandonati per strada a tutte le ore del giorno.