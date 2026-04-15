IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I limiti di Conte Non si capisce la scelta di andare avanti con i Fab Four, nonostante metà di loro siano inservibili

Nel pareggio del Napoli a Parma, ci sono tutti i limiti di Conte che lamento da due anni. Per quel poco che ho conosciuto il tecnico salentino, mi è sembrato un uomo moralmente integro, gran lavoratore e sufficientemente disposto a migliorarsi. Resta il nodo di una caratterialità poco incline all'ascolto e alla mediazione che - purtroppo per lui - porta nel suo lavoro. Va letta così - per quanto attiene alla partita in questione - la scelta di andare avanti con i Fab Four, nonostante una metà di loro siano inservibili, essendo più inclini alle passeggiate a via Caracciolo (con cane o senza) che ai ritmi di un match di serie A. Peraltro decisivo.