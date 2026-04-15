Rapina aggravata: due arresti della polizia a Napoli Le indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Frattamaggiore

La polizia ha arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli nord, due persone gravemente indiziate del reato di concorso in rapina aggravata.

Le indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Frattamaggiore, con il coordinamento della procura presso il tribunale di Napoli Nord, sono state avviate a seguito dell'arresto in flagranza di reato di uno dei due, ritenuto responsabile in concorso con persona ignota, del reato di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti dei beni dello Stato ed in particolare, di un'autovettura della polizia a seguito di uno speronamento.

Le indagini hanno consentito di identificare il complice dell'arrestato e la ricostruzione di precedenti reati consumati ad opera degli stessi, e nello specifico, di efferate rapine commesse ai danni di esercenti.