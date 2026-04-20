Papa Leone XIV a Napoli: il piano per l’8 maggio. Guida a pass, orari e mobilità Tra fede e logistica, la città di Napoli si prepara a blindarsi per la visita del Pontefice

Napoli si prepara a blindarsi e ad accogliere migliaia di fedeli per la visita apostolica di Papa Leone XIV, prevista per mercoledì 8 maggio 2026. Un evento che coincide con il primo anniversario della sua elezione e che metterà a dura prova la macchina organizzativa cittadina. Dall'arrivo sul lungomare alla grande assemblea in Piazza del Plebiscito, ecco tutto quello che c'è da sapere per muoversi in città e partecipare alle celebrazioni.

Il Cronoprogramma della Visita: orari e tappe

Il Pontefice arriverà nel capoluogo campano nel primo pomeriggio, dopo la tappa mattutina al Santuario di Pompei.

Ore 15:15 – L’arrivo: L'elicottero papale atterrerà alla Rotonda Diaz. Ad accoglierlo ci saranno il Cardinale Domenico Battaglia e le autorità, il Sindaco Gaetano Manfredi e il Presidente della Regione Roberto Fico.

Ore 15:45 – Il Clero al Duomo: Il Papa si sposterà in Cattedrale per l’incontro con i religiosi. Prima del discorso, è prevista una sosta nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Ore 17:15 – Il Grande Abbraccio: Momento clou in Piazza del Plebiscito con testimonianze, canti e l’Atto di Affidamento alla Vergine.

Ore 18:45 – La Partenza: Rientro in Vaticano dal sito di atterraggio sul Lungomare.

Come partecipare: la guida ai Pass

L’accesso alle aree dell'evento non sarà libero, ma regolamentato da un sistema di ticket distribuiti tramite le parrocchie, tuttavia la Diocesi tiene a sottolineare che si tratta di un evento di fede assolutamente gratuito.

Termini e scadenze: La Segreteria organizzativa ha prorogato la data ultima per richiedere i pass al 26 aprile 2026. I biglietti potranno essere ritirati dai parroci presso il Palazzo Calasanzio (Largo Donnaregina).

Criteri di distribuzione per Piazza del Plebiscito: I posti (prevalentemente in piedi) sono stati assegnati alle parrocchie della Diocesi in base al numero di abitanti:

Fino a 5.000 abitanti: 40 pass.

Da 5.000 a 12.000 abitanti: 90 pass.

Oltre 12.000 abitanti: 130 pass.

Posti a sedere: Ogni parrocchia dispone di soli 10 posti a sedere e 1 posto riservato a persone con disabilità in carrozzina (più accompagnatore).

Nota per i giovani: I ragazzi tra i 16 e i 30 anni possono richiedere pass dedicati tramite i moduli online della Diocesi fino ad esaurimento posti.

Piano mobilità e varchi di accesso

La gestione dei flussi sarà imponente. Per chi è diretto in Piazza del Plebiscito, i varchi di accesso apriranno alle ore 10:00 e chiuderanno tassativamente alle 14:30.

Strade chiuse e divieti: Sebbene il piano traffico dettagliato verrà emesso dal Comune a ridosso dell'evento, le aree interessate dal passaggio del corteo papale subiranno restrizioni totali:

Zona Lungomare (Via Caracciolo/Rotonda Diaz): Interdetta fin dal mattino per consentire l'allestimento dell'area di atterraggio.

Asse Via Duomo: Chiusura temporanea durante l'incontro in Cattedrale (fascia oraria 14:00 - 17:00).

Area Piazza del Plebiscito/Via Cesario Console: Zona rossa con divieto di circolazione e sosta per l'intera giornata.

Consigli pratici

Niente zaini: Le autorità di pubblica sicurezza invitano i fedeli a non portare borse ingombranti o zaini per velocizzare i controlli ai metal detector.

Trasporti pubblici: È fortemente consigliato l'uso della Linea 1 della metropolitana (fermate Municipio o Toledo) per raggiungere il centro, poiché i parcheggi in zona saranno eliminati.

Una città, due tappe: dopo Napoli c'è Acerra

La visita dell'8 maggio è solo la prima parte di un impegno più ampio del Pontefice in Campania. Il 23 maggio, Papa Leone XIV tornerà infatti in regione per far visita ad Acerra. Un appuntamento dal forte valore politico e ambientale, previsto alla vigilia dell’anniversario della Laudato sì, per accendere i riflettori sulla drammatica realtà della Terra dei Fuochi.

Per qualsiasi informazione o supporto logistico, la Segreteria della Visita presso Palazzo Calasanzio resta attiva con orario 09:00-13:30 e 14:30-18:00.