Napoli, raccolta rifiuti: arrivano i nuovi cassonetti a Corso Vittorio Emanuele Asia procede alla sostituzione dei vecchi contenitori a campana

ASIA Napoli comunica che, a partire da oggi, lungo Corso Vittorio Emanuele procederà alla progressiva sostituzione dei tradizionali cassonetti per i rifiuti non riciclabili con contenitori 'a campana'.

Questo intervento consentirà un significativo miglioramento del sistema di raccolta stradale, garantendo maggiore facilità nel conferimento, una migliore protezione dagli agenti atmosferici e un utilizzo più efficiente del suolo pubblico. I nuovi contenitori 'a campana' saranno infatti collocati negli spazi precedentemente occupati dai vecchi cassonetti, senza aumentare l’ingombro complessivo.

Contestualmente, si procederà all’eliminazione dei cassonetti posizionati impropriamente dai cittadini in aree soggette a divieto di sosta, con benefici anche per la viabilità e il decoro urbano.

L’introduzione del nuovo sistema di raccolta sarà accompagnata da una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, finalizzata a illustrare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti non riciclabili e a sensibilizzare gli utenti rispetto alle nuove disposizioni. Le attività informative saranno svolte attraverso infopoint itineranti, collocati nelle aree limitrofe alle nuove installazioni, al fine di fornire supporto ai cittadini e favorire un corretto utilizzo delle attrezzature. Le attività saranno inoltre promosse attraverso il sito e i canali social di ASIA Napoli.

