Joan Mirò a Napoli, la mostra fino al 26 aprile: visitabile anche il 25 La mostra "Joan Miró: per poi arrivare all’anima" sarà visitabile anche alla Festa della Liberazione

Torna l’iniziativa “porte aperte” per le giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio, in occasione della Festa della Liberazione e di quella dei Lavoratori. I dati dell’iniziativa registrati durante le festività di Pasqua, con crescita dei visitatori a Napoli (+25%), Roma (+29%) e Parma (+34%), evidenziano il successo dell’azione proposta in queste tre città.

Anche Napoli aderisce, per quanto concerne la mostra alla Basilica della Pietrasanta, dedicata allo spagnolo Joan Miró, che sarà aperta sino al 26 aprile e visitabile anche nel giorno della Festa della Liberazione.

Joan Mirò, la mostra a Napoli fino al 26 aprile

La Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta ospiterà, sino a domenica 26 aprile la mostra: “Joan Miró: per poi arrivare all’anima”, prodotta da Navigare S.r.l. e curata da Achille Bonito Oliva con Vittoria Mainoldi. Protagonista della rassegna è la poetica del pittore catalano che, attraverso circa 120 opere – quasi tutte litografie – provenienti da collezioni private, traccia il significato dell’arte per Miró: un’arte fatta di sperimentazioni, di continua ricerca, di connubio tra parola e immagine, tra arte visiva e letteratura, in un universo in cui la parola diventa plastica, si rende forma, segno e colore.

Tra le opere esposte le tavole che accompagnano i volumi I e II del catalogo ragionato delle sue litografie, alcune copertine di LP disegnate dall’artista, e la personale interpretazione del personaggio teatrale Ubu Roi creato nel 1896 da Alfred Jarry, padre della Patafisica, con alcune litografie originali a colori (1966) e una serie di riproduzioni “after” di litografie (Ed. Seat, 1987) intitolate Enfance d’Ubu, sempre ispirate alla trilogia scritta da Jarry.

Di grande suggestione, infine, anche la raccolta di opere dedicate a soggetti ricorrenti nell’arte di Miró: la figura femminile, il mondo della natura, in particolare degli uccelli, e i famosi “Personnages”, figure ibride, immaginarie, collegate ad un’idea di universo e di natura primordiale.

Orari: lunedì / venerdì: ore 9:30 - 19:30; sabato / domenica / festivi: ore 9:30 - 20:30.