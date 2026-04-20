Torre Annunziata: uno spazio multifunzionale nel cuore del parco Penniniello

Lunedì 27 aprile la presentazione del progetto

torre annunziata uno spazio multifunzionale nel cuore del parco penniniello

Il progetto prende forma attraverso la realizzazione di un polo socio-educativo inserito all’interno di un più ampio intervento di riqualificazione urbana che interessa l’intero quartiere...

Torre Annunziata.  

Si terrà lunedì 27 aprile alle ore 10.00, nel centro sociale all’interno del parco Penniniello a Torre Annunziata, la presentazione del progetto "DesTeenazione, officina delle esperienze", promosso dall’Ambito N30, di cui il comune di Torre Annunziata è capofila e finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Un progetto sperimentale di durata triennale volto alla creazione di spazi multifunzionali di esperienza dedicati a preadolescenti e adolescenti con l’obiettivo di promuovere autonomia, partecipazione attiva e inclusione sociale.

Il progetto prende forma attraverso la realizzazione di un polo socio-educativo inserito all’interno di un più ampio intervento di riqualificazione urbana che interessa l’intero quartiere.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021–2027 e nasce per contrastare in modo integrato povertà educativa, dispersione scolastica e esclusione sociale, favorendo l’accesso ai servizi socio-educativi per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 21 anni e per le loro famiglie.

Alla presentazione parteciperanno i sindaci dei comuni dell’Ambito N30, Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Pasquale Di Lauro (Boscoreale), Pietro Carotenuto (Boscotrecase) e Raffaele De Luca (Trecase), Nicola Anaclerio, dirigente dell’Ambito N30 e Renato Sampogna, dirigente del ministero del lavoro e delle politiche sociali presso la Direzione Generale per la lotta alla povertà.

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