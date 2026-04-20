Torre Annunziata: uno spazio multifunzionale nel cuore del parco Penniniello Lunedì 27 aprile la presentazione del progetto

Si terrà lunedì 27 aprile alle ore 10.00, nel centro sociale all’interno del parco Penniniello a Torre Annunziata, la presentazione del progetto "DesTeenazione, officina delle esperienze", promosso dall’Ambito N30, di cui il comune di Torre Annunziata è capofila e finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Un progetto sperimentale di durata triennale volto alla creazione di spazi multifunzionali di esperienza dedicati a preadolescenti e adolescenti con l’obiettivo di promuovere autonomia, partecipazione attiva e inclusione sociale.

Il progetto prende forma attraverso la realizzazione di un polo socio-educativo inserito all’interno di un più ampio intervento di riqualificazione urbana che interessa l’intero quartiere.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021–2027 e nasce per contrastare in modo integrato povertà educativa, dispersione scolastica e esclusione sociale, favorendo l’accesso ai servizi socio-educativi per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 21 anni e per le loro famiglie.

Alla presentazione parteciperanno i sindaci dei comuni dell’Ambito N30, Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Pasquale Di Lauro (Boscoreale), Pietro Carotenuto (Boscotrecase) e Raffaele De Luca (Trecase), Nicola Anaclerio, dirigente dell’Ambito N30 e Renato Sampogna, dirigente del ministero del lavoro e delle politiche sociali presso la Direzione Generale per la lotta alla povertà.