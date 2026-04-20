Lukaku, svolta clamorosa: torna in Belgio per curarsi in accordo col Napoli Neanche il tempo di tornare a Castel Volturno, che per Romelu Lukaku è il tempo di partire di nuovo

Neanche il tempo di tornare a Castel Volturno, che per Romelu Lukaku è il tempo di fare nuovamente le valigie. L?attaccante è tornato in città nella serata di domenica, per presentarsi poi agli allenamenti nella giornata di lunedì’ 20 aprile, così come aveva comunicato al club. Il belga in queste settimane è rimasto a lavorare in Belgio, convinto di poter così raggiungere una forma ottimale dopo i mesi di grande difficoltà post infortunio vissuti a Napoli.

In queste ore, però, è maturato uno scenario abbastanza inatteso. Lukaku, di comune accordo con la società azzurra, partirà nuovamente per il Belgio per proseguire il percorso riabilitativo e ritrovare la forma ottimale, a questo punto più per la sua nazionale impegnata al Mondiale che per gli impegni col Napoli. Pare ormai segnata, dunque, la strada del divorzio a fine stagione per uno dei protagonisti dello scudetto della stagione 2024/25. Ricordiamo che Lukaku è ancora legato ad un anno di contratto col club azzurro, ma in estate è chiaro che le parti valuteranno una separazione.

Questa la nota che aveva diffuso il Napoli al momento della scelta di Lukaku di non presentarsi agli allenamenti

"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato", recita il comunicato del club partenopeo, confermando quanto già trapelato negli ultimi giorni in merito ai provvedimenti valutati dalla società partenopea.