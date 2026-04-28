Coppa America: "I team stanno arrivando a Napoli" Il sindaco: "Tutto procede nei tempi: ora i sopralluoghi, poi il trasferimento dei team"

Procedono a ritmo serrato i preparativi per l’arrivo della Coppa America a Napoli. A confermarlo è il sindaco della città, Gaetano Manfredi, che ha fatto il punto sullo stato dei lavori in vista dell’evento velico internazionale previsto per il 2027.

“Stiamo lavorando molto intensamente, i team stanno arrivando a Napoli per fare i loro sopralluoghi perché tra poco si trasferiranno. Tutto procede con grande impegno da parte di tutti”, ha dichiarato Manfredi, rispondendo a una domanda sull’organizzazione dell’evento.

La città di Napoli si prepara così a ospitare una delle competizioni sportive più prestigiose al mondo, la Coppa America, che vedrà le imbarcazioni scendere in acqua già a luglio 2026 in occasione della pre-regata, tappa fondamentale di avvicinamento alla competizione ufficiale del 2027.

L’organizzazione dell’evento sta coinvolgendo team internazionali e strutture tecniche impegnate nei sopralluoghi operativi, in vista del progressivo trasferimento delle squadre e degli allestimenti necessari.

La Coppa America rappresenta per Napoli non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche una sfida logistica e un’occasione di visibilità internazionale, con ricadute attese sul turismo e sull’economia del territorio.