Napoli, uomo armato di spranga semina il panico ai Colli Aminei: ferito anziano L'intervento della polizia ha permesso di bloccare l'uomo

Mattinata di terrore ai Colli Aminei, dove un uomo armato di una spranga di ferro ha seminato il panico tra i residenti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a colpire violentemente le auto e avrebbe ferito una persona anziana prima di essere bloccato dalle Forze dell'Ordine, intervenute prontamente per evitare il peggio. Da alcune testimonianze, pare che l'uomo è affetto da disturbi psichici.

Sul gravissimo episodio è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, allertato dai residenti:

"Le immagini che arrivano dai Colli Aminei mostrano una situazione inaccettabile: un uomo che gira armato di spranga e ferisce un anziano in pieno giorno è un fatto che lascia sgomenti. Un plauso va alle Forze dell’Ordine per il coraggio e la tempestività dell'intervento, ma resta la rabbia per una sicurezza che sembra mancare proprio sotto casa."