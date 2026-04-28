Napoli, uomo armato di spranga semina il panico ai Colli Aminei: ferito anziano

L'intervento della polizia ha permesso di bloccare l'uomo

Napoli.  

Mattinata di terrore ai Colli Aminei, dove un uomo armato di una spranga di ferro ha seminato il panico tra i residenti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a colpire violentemente le auto e avrebbe ferito una persona anziana prima di essere bloccato dalle Forze dell'Ordine, intervenute prontamente per evitare il peggio. Da alcune testimonianze, pare che l'uomo è affetto da disturbi psichici.

Sul gravissimo episodio è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, allertato dai residenti:

"Le immagini che arrivano dai Colli Aminei mostrano una situazione inaccettabile: un uomo che gira armato di spranga e ferisce un anziano in pieno giorno è un fatto che lascia sgomenti. Un plauso va alle Forze dell’Ordine per il coraggio e la tempestività dell'intervento, ma resta la rabbia per una sicurezza che sembra mancare proprio sotto casa."

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