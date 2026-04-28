Torna il Gran Premio Napoli: sfilata d'auto d'epoca il 1° maggio

Un appuntamento suggestivo sulla collina di Posillipo: il 1° maggio si terrà su Viale Virgilio un'esposizione d'auto d'epoca. Un evento che si pone l'obiettivo di rievocare l'antico Gran Premio di Formula 1 di Napoli. Lo start è previsto alle ore 9:30, mentre la conclusione dell'esposizione è per le 13:30.
Il ricordo del Gran Premio di Napoli
Un evento che mira a rievocare il ricordo dell'antico Gran Premio di Napoli sul Circuito di Posillipo: una corsa automobilistica disputata tra il 1933 ed il 1962, nota in precedenza come Circuito di Napoli-Coppa Principessa di Piemonte.
Venerdì 1°maggio 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 circa, si terrà a Posillipo un evento consistente in un’esposizione di auto d’epoca su Viale Virgilio. Le vetture verranno parcheggiate a spina di pesce su Viale Virgilio e, a partire dalle ore 12:30 circa, sfileranno lungo il viale e si immetteranno nella circolazione.