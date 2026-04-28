Il 1 maggio riparte il giro della costa di Napoli A confermare la notizia è Carmine Attanasio

Finalmente ripartono i tour lungo la Costa di Napoli. A confermare la notizia è Carmine Attanasio che dal 2013 fu il promotore del giro della parte più bella della costa di Napoli da Castel dell'Ovo a Nisida.

L'esperienza fu ripetuta tutte le stagioni fino all'arrivo della Pandemia che decretò l'interruzione del progetto. Il tutto avvenne dopo che Attanasio fece approvare in Consiglio Comunale un Ordine del Giorno con il quale lo stesso Consiglio sancì la necessità che si agevolasse chi voleva organizzare giri turistici lungo la Costa al fine di aumentare e qualificare l'offerta turistica della Città.

La proposta di Attanasio fu raccolta dal compianto Salvatore Lauro che mise a disposizione le imbarcazioni e l'approdo di Mergellina. Batò Naples diventa oggi "Napoli vista dal mare" ed è gestito da Capitan Morgan sempre del gruppo Alilauro in continuità di quello che era stato.

A Carmine Attanasio è stato chiesto di collaborare per la riuscita dell'iniziativa e lo stesso si è reso disponibile a farlo gratuitamente per la propria città ed ha chiesto ai responsabili della società Capitan Morgan, anche in ricordo di quanto aveva già fatto Salvatore Lauro, di far salire a bordo gratuitamente, in ogni corsa, dieci cittadini poveri o di categorie protette che non si possono permettere il costo del biglietto che è soprattutto mirato ad avere a bordo i turisti che vengono a visitare la nostra città. Chiese, Associazioni e Fondazioni benefiche potranno rivolgersi allo stesso Attanasio che sarà Responsabile delle Relazioni Esterne e garante della citata iniziativa di carattere sociale.

Il battello partirà questa volta da molo Beverello e si terranno 4 corse al giorno. A maggio il venerdi, sabato e domenica e dal 1 giugno al 15 settembre tuttti i giorni.