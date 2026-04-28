Nucleo Nisa: sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e il centro di Napoli Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio della polizia metropolitana

Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia Metropolitana di Napoli. Gli agenti del Nucleo NISA (Nucleo Investigativo Sicurezza Ambientale), nell’ambito di una vasta operazione di prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa, hanno portato a termine nelle ultime ore una serie di significativi interventi operativi.

Riciclaggio di veicoli a Quarto

Nel Comune di Quarto, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di un’autovettura con targa polacca. A seguito di accertamenti tecnici, il veicolo è risultato presentare dati identificativi contraffatti. Il conducente, un uomo originario del quartiere Pianura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio.

Sicurezza urbana: blitz contro i parcheggiatori abusivi

In data odierna, il Nucleo NISA ha operato nel cuore della città di Napoli per garantire il decoro e la sicurezza dell’area circostante il Palazzo istituzionale di Piazza Matteotti. L'intervento ha portato all'individuazione e alla denuncia di 5 parcheggiatori abusivi. Nel corso dell'operazione è stata sequestrata la somma di circa 80 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Reati ambientali a Chiaiano

Particolare rilievo assume l’operazione condotta nei giorni scorsi nel quartiere Chiaiano, dove è stata posta sotto sequestro penale un’attività di carrozzeria totalmente abusiva, priva delle autorizzazioni ambientali previste dalla legge.

Dalle indagini è emerso che il titolare utilizzava un terreno agricolo adiacente come deposito per i veicoli in attesa di riparazione, causando l’infiltrazione nel sottosuolo di sostanze potenzialmente pericolose. Nel tentativo di occultare l’inquinamento e i danni all’area, il responsabile aveva ricoperto il suolo con uno strato di cemento. L’intera area è stata sequestrata e il titolare deferito per reati ambientali